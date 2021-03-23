伊林名模殷琦與高明精機總經理老公張仕育農曆年前迎接兒子Kimi誕生，23日開心發送彌月禮盒，殷琦表示：「小孩跟爸爸長得很像，根本是小複製人。」她笑稱帶小孩不辛苦，「因為都是老公在帶，兒子如果一哭，爸爸一抱，馬上安靜下來」，她推斷可能因為自己懷孕時，老公都會跟肚子裡的兒子說話。

Kimi長相俊秀，遺傳父母的好基因，尤其一雙眼睛非常有神，殷琦分享兒子Kimi名字緣由，「Kimi取自老公的公司高明精機的英文K、M兩字，原本取3個英文名字，兒子聽到Kimi有反應也會笑，好像很喜歡，所以幫他命名Kimi」。夫妻兩人相當疼愛兒子，還特地設計卡片，上頭太陽、火箭、飛機、汽車圖形各有象徵意義，太陽代表兒子，其他則為張仕育公司的機具可生產物件。

Kimi長相俊秀。（伊林娛樂提供）

殷琦目前已離開月子中心，她表示暫時不急著瘦身，問到是否再生下一胎，她開心表示：「因為有了兒子，我更加了解小孩的可愛，以後還想生3到5胎。」整個人沉浸在幸福家庭生活。

張仕育抱著Kimi。（伊林娛樂提供）

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