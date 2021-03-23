職棒選手彭政閔和朱宗慶打擊樂團的音樂家們，一起交流彼此的強項。（擊樂文教基金會提供）

朱宗慶打擊樂團近期推出7支和擊樂相關的影片。（擊樂文教基金會提供）

揮棒打擊，有人敲奏美妙音樂，有人擊出全壘打，職棒選手彭政閔（外號：恰恰）首度挑戰打爵士鼓，和一群擊樂家合作演奏一曲，同時教音樂家們拿棒球棒，最後彭政閔還與擊樂家一起合奏一曲「恰恰應援曲」，這段特別的交流被拍成影片，將在近期播映。

彭政閔表示，以前接觸音樂，大多是在KTV裡，這次練習打擊樂，才發現自己手眼不協調，節奏感也不夠好，「棒球和打擊樂，一個是粗曠的運動，一個是音樂，兩者結合感覺很衝突，但我覺得我們這次交流很有收穫。」

彭政閔可說是打擊樂新手，教他打定音鼓、爵士鼓的擊樂家黃堃儼，以棒球術語一壘、二壘，妙喻定音鼓的位置，同時解說節奏的模式和規則。擊樂家吳思珊表示，「恰恰第一次學打擊，就遇上很難的節奏，但是他很專注地完成，十分佩服。」

對音樂家們而言，也大多是人生中第一次拿球棒，擊樂家吳珮菁表示，從小到大完全沒拿過球棒，這是第一次，「恰恰帶我們從暖身開始，一開始40分鐘，休息一下，再繼續暖身20分鐘，這對球員而言，是日常功課，給了我很大的啟發，未來可運用在演奏上上。」

黃堃儼平常會打壘球，這次他試著從音樂角度理解棒球，他表示：「投手從預備到拉出距離，那是有一種節奏感，我們抓準動態揮棒。」擊樂家黃鴻棋表示，球來的時候就像是快速音群一樣，瞄準就打。

值得一提的是，雙方交流合作擦出火花，6月將一起到台東豐田國小舉辦擊樂示範講座，和學子們分享打擊樂。

(中時 )