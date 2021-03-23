連日山區部落低溫 陸家所警方慰問老婦 15:572021/03/23 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 頭份警分局陸家所長高耀芳見連日低溫，探視轄內老婦人。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 連日低溫來襲，南庄鄉鹿場部落又溼又冷，頭份警分局陸家所所長高耀芳擔心部落老人健康，23日上午前往探視關懷80歲羅姓老奶奶，除與老奶奶話家常外，並致贈暖暖包、八寶粥、麵條等禦寒物資，叮嚀做好保暖工作，注意身體健康等，高耀芳平日經常在部落走動與部落居民關係密切，早就把居民當家人般關心，羅奶奶對高耀芳貼心關懷，感動不已。 火烤閨密情2／以為在台灣找到知己 陸配遭誘騙投資烤魚店慘負債 我見我思－傳奇企業家蕭火綿 (中時 ) #低溫 #陸家所 #山區 #慰問 #老婦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南庄根家一月連續2車禍死5人 族人想向祖靈告解化災 14:462021/03/23 寶島 信義區老婦遭輾斃最後身影曝光 司機與乘客「無感」正常上下車 12:062021/03/23 社會 黃珊珊》疫苗開打 北市準備就緒不慌亂 09:442021/03/23 政治 當年58家磁磚廠西進只剩3家 龍頭重押台灣又遭遇大麻煩 00:022021/03/23 財經 1分鐘讀財經》散戶有KY股小心 34家列入警示 2檔千金中檔 08:222021/03/23 財經 中部降雨難解渴 較大雨勢恐怕得等這一波 06:122021/03/23 生活 迎復甦 中彰80家商旅讓利拚商機 14:482021/03/23 寶島 老翁忘了回家路 暖警絞盡腦汁順利助返家 14:242021/03/23 社會 美偵察機空前逼近 專家指陸偵測準不準有問題 13:132021/03/23 軍事 好驚險 弱視拾荒婦暗夜推車路中飄移 10:102021/03/23 寶島 熱情測試執導師 助人探尋自我 04:102021/03/23 焦點新聞 寶島熱門新聞 豐原鬧區如難民窟 公有停車場遭占用擺攤野炊 - 寶島 彰化產業道路「撞況多」 暖心鄉長一招點亮防護罩 - 寶島 新北動保處42攤登場智慧城市展 智慧認養、VR體感好方便 - 新北市 「浯百」開了 金門野百合復育邁出一大步 - 寶島 南屯區大型餐廳排放廢水汙染農田 環保局：依法查緝最高罰50萬元 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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