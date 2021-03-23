連日低溫來襲，南庄鄉鹿場部落又溼又冷，頭份警分局陸家所所長高耀芳擔心部落老人健康，23日上午前往探視關懷80歲羅姓老奶奶，除與老奶奶話家常外，並致贈暖暖包、八寶粥、麵條等禦寒物資，叮嚀做好保暖工作，注意身體健康等，高耀芳平日經常在部落走動與部落居民關係密切，早就把居民當家人般關心，羅奶奶對高耀芳貼心關懷，感動不已。

(中時 )