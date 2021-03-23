23日日股上演開高走低行情，因中國大陸股市受到獲利回吐賣壓，以及美公債殖利率上下波動，又造成部分投資人棄股改投債。日經225指數收28,995.92點，下跌178.23 點，跌幅0.61%。東證股價指數收1,971.48點，下跌18.7點，跌幅0.94%。

三井住友DS資產管理表示，午盤會由紅翻黑，完全不是日股本身的問題，這邊指的是中國大陸股市收黑與美國期貨盤走弱。而投資人現在也是舉棋不定，因為還是擔憂美公債殖利率的走向。

22日，美公債殖利率雖跌，但由於市場看好美國景氣將復甦快速與通膨壓力加大，因此殖利率還是處於一年多高位。

日經內權值股軟銀跌0.9％，迅銷跌0.1％。

由於持續憂心中國大陸政策將緊縮，一些股價短期高漲的產業族群與個股，也讓投資人轉持較謹慎態度。

一些偏重中國大陸市場的日企跌勢較重，如機器人製造商法努克跌1.53％，工程機械製造商小松也跌1.24％。

日本交易所集團漲2.78％，因調高2021全年財測的淨利，從原先455億日圓，調升至515億日圓約4.73億美元。

東證核心30名中，漲幅最大者為，任天堂的1.59％，其次是7＆I控股的1.23％。至於最差的則為，三菱UFJ金融集團與東海旅客鐵道，均跌超過3％。

日經指數中，漲幅最大的是日本交易所集團，其次是佳能漲1.95％，以及鹽野義製藥漲1.76％。而跌幅最大者為川崎汽船跌7.21％，其次是樂天跌6.69％與商船三井跌5.82％。

(時報資訊)