本周美國將標售1,830億美元公債，意味著美國公債需求將面臨考驗，尤其是一檔7年期公債的標售將受到高度關注，因為上個月這個年期的債券標售結果十分慘淡。

為了給新冠紓困振興措施籌集資金，去年美國財政部的發債量大幅增加。荷蘭國際集團（ING）指出，2021年美國政府的發債規模估將增至4兆美元。

債券供應增加，以及在經濟增長與通膨升溫之際，聯準會仍承諾將維持寬鬆貨幣政策不變，已經帶動美國公債殖利率上揚。周二投資人也將密切關注聯準會主席鮑爾在眾院聽證會上發表的談話，央行超寬鬆政策的潛在風險料將成為熱烈討論的議題。

上周美國10年期公債殖利率升至1.754%，創下14個月新高，惟周一已回落到約1.68%，帶動美股反彈收高，那斯達克指數更漲逾1% 。

美國財政部周二將標售600億美元的兩年期公債，周三標售610億美元的5年期公債，周四將標售620億美元的7年期公債。

Oxford Economics首席分析師John Canavan表示，我認為有充分理由對本周的債券標售結果感到樂觀。他表示，2月25日標售620億美元的7年期公債，其需求比率創下該年期的新低紀錄，但這是一個異常（outlier）情況，自此其他年期公債的標售情況都「相當好」。

(時報資訊)