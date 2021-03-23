智慧城市展盛大舉行，中華電(2412)大秀展示智慧創新應用呈現5G垂直應用整合豐碩成果，隨著5G時代電信業也不再以國內或是消費市場為滿，積極揮軍國際以及企業商機，中華電行動通訊分公司總經理簡志誠表示，中華電海外輸出6大項目中，已經有成功輸出的案例，今年相關貢獻拚10倍數成長，5G熱度在電信業開始發酵，企業、B2B市場也成為新一片藍海，儘管投入的時間成本相較消費市場來的長，但各家電信業依舊全力進攻、尋覓新商機。

中華電在5G時代，不再以台灣市場為滿足，在本次展區中有6大亮點應用是海外輸出項目，包括智慧照護、智慧流通、智慧桿、智慧安防、智慧農業以及雲網融合，簡志誠表示，中華電將這些在台灣成功應用輸出海外市場，尤其瞄準東南亞國家，其實去年就有潛在商機引爆，但部分還是受制於疫情關係，目前已經有成功輸出的案例，瞄準印尼、泰國、越南等市場，去年才開始運作，已和當地企業或政府合作，今年相關貢獻拚10倍數成長。

打造企業專網，中華電本次展出林口新創園建置的全國第一座5G SA n79網路設備，透過5G資通訊建設、加速器推動及場域實證，支援企業多樣化應用需求，提供最尖端的5G實驗專網解決方案，本計畫建置首屈一指的5G SA n79企業專網實證場域，讓新創企業能在企業專網n79頻段實驗環境下，進行5G服務實測驗證，簡志誠表示，中華電5G企業專網是中華電自己開發，且很大一部分是和台灣企業和合作，包括仁寶(2324)、研華(2395)、明泰(3380)等，積極結合國內產家，預估該領域今年會有數十億元營收，成長幅度上看2倍。

5G時代，不僅是消費端市場，電信業對於企業、B2B市場，儘管成效浮現仍需要時間發酵，以台灣大企業專網來說，台灣大與台塑汽車貨運合作發展5G工商業用自駕車，去年底即於位處桃園的長庚文化養生村啟動試營運，讓長輩率先體驗尖端科技帶來的舒適與便利，由台灣大在養生村場域建立5G專網、提供雲端與智聯網平台服務，台灣大學開發的AI感知自駕系統，iAuto艾歐圖科技的自駕車系統整合數位化服務、以及諾基亞的C-V2X(cellular vehicle-to-everything)車聯網技術，共同打造5G自駕車產業生態鏈。面對當下的缺水問題，近來台灣許多城市面臨缺水危機，台灣大也與合作夥伴弓銓共同建置的「智慧水表」更顯重要，不僅改善過去居家抄表的不便，同時可透過行動裝置或電腦查詢即時用水量，協助水資源管理，亦提供偵測系統，主動偵測漏水等用水異常狀況，可設定警訊即時通知，避免異常現象持續發生。

(時報資訊)