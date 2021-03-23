義民中學校方阻擋義民廟董事及校方6名董事進入，一名高齡9旬的義民廟董事（藍帽者）在推擠中，險些跌在泥濘裡。（莊旻靜攝）

義民中學6名董事、3名當然董事23日前往參加董事會，遭校方以找不到鑰匙阻擋進入，不知其他董事如何進入董事會場。（莊旻靜攝）

義民中學6名董事位於名單上，卻遭校方數度以不同理由攔阻進入，包含找不到鑰匙、不確保每位董事都認識、憂心影響校園安全等，最終董事會因出席人數未達3分之2而流會。（莊旻靜攝）

義民中學開董事會 校方以鑰匙不見阻擋董事進入

新竹縣私立義民中學23日舉辦董事會，將改選董事會，校方卻阻擋其中6名董事進入，先以鑰匙不見妨礙通行，最終出席人數未過3分之2，將擇期再開。以義民廟董事長林光華為首的30名義民廟、財團董事及監察人，23日也聚集校前，抗議董事長潘鵬仁把校產變家產，潘全盤否認指控。

遭阻擋進入的董事分別為曾敬明、彭永鈞、羅吉平、蔡元彰、林保添、許人達，校方先以15名董事均已列席擋人進入，又說找不到鐵門鑰匙，再改口說「不確保每位董事都認識」，妨礙6名董事出席董事會，一度爆發推擠衝突，潘鵬仁最後說，因6人還要帶3名出自義民廟的當然董事進入，因憂心影響校園安全，因此不允進入。

義民廟、財團、義民中學雖為3個獨立董事會，但按慣例都是同期改選，義民廟36席董事中，21席兼任財團董事、15席兼任義民中學董事，且多出自義民廟15大聯庄。

林光華也表示，在義民廟前董事長徐德馨任內長期10多年未改選，終於在縣長楊文科協助下，於2019年完成義民廟及財團的改選，當時義民中學董事會未同步改選。

義民中學為義民廟獨資捐建，徐德馨在廟董部分已遭停權，另外4人也喪失廟董資格，義民廟董事會質疑此5人不應再擔任校董，而潘鵬仁自14屆起，已擔任董事長18年之久，也不得再連任。林光華等人也指出，潘鵬仁的妹妹為學校「地下校長」，兒子又被推薦為下屆（第19屆）董事候選人，質疑潘鵬仁將校產變家產。

潘鵬仁則指出，義民中學辦學成績有目共睹，其妹過去在台北市成功高中任教，因此請妹妹延攬師資到義民中學，提升成績有目共睹，至於推薦兒子作為董事，也是因其子符合董事資格，董事均可推薦符合資格人選。不過張福普則指出，推薦名單按慣例也是由義民廟36席董事推選。

潘鵬仁也澄清，第18屆校董為2017年改選，任期至2021年5月，在義民廟董事會喪失資格或停權，與義民中學董事會無關，另外為尊重義民廟，因此給予3席義民中學的當然董事，不過要到19屆董事會才生效，並無參與18屆董事會資格。

另有董事指控，過去學校董事會均為每年舉辦2次，但在潘任內，改為1個月1至2次，每次出席即有6000元車馬費，潘鵬仁則否認此事，也稱每個月開董事會是為決策校內事務。

23日在義民中學門口，為阻擋義民廟董事進入，校方警衛多次推阻，1名超過90歲的董事險些遭推倒在地，校方也假稱鐵門鑰匙找不到，不讓具有開會資格的董事進入，後又數度改口說法，讓30名董事氣憤難平，將向法院申請假處分，凍結潘鵬仁的董事長職務，另也不排除提出妨害自由告訴，潘鵬仁則表示，會再與律師討論如何因應。

(中時 )