扮金融業綠電先鋒，元大金訂2000公噸減碳目標。元大金加強執行ESG力道，尤其聚焦在氣候變遷相關議題上，對此元大銀已經訂定減碳目標，將減碳2000公噸，超過5座大安森林公園一年的碳吸納量，且接下來下個月起，元大證券、元大銀行合計四個據點以「商辦綠電模式」直接採購100%再生能源，接下來將陸續推動其他據點比照辦理，來擴大綠電的使用，並已訂定目標，在明年綠電使用率將達10%。

元大金亦在今年首季，全數通過ISO 14001:2015環境管理系統驗證，已連續五年獲得英國標準協會（BSI）頒發驗證聲明書；對此元大金指出，子公司元大投信也於3月中通過ISO 50001能源管理查驗，元大集團以符合國際標準的管理架構，強化各項降低環境衝擊的措施，包括在能、資源和水資源管理等各方面皆有顯著成效。

金管會近來高度重度氣候變遷議題，金融業今年配合執行的力道也更強，近來還有一場金融業的「ESG盛事」，就是響應由世界自然基金會（WWF）發起的「地球一小時」（Earth Hour）響應節能活動。對此元大金指出，已準備在3月27日晚間於台北西門町元大寶慶大樓發動響應由世界自然基金會（WWF）發起的「地球一小時」（Earth Hour）活動，當日晚間八點半至九點半間，包含元大金控總部在內全台的9棟自有大樓，將同步關閉外觀燈1小時，對此元大志工亦將同步在台北市西門町的元大寶慶大樓廣場前對民眾倡議宣導。

玉山金控則是在3月26至28日，連續三晚全面關閉全台139家分行、營業據點招牌及外牆燈，花旗銀行亦在3月27日晚間同步關閉全台34處營業據點營業用招牌燈、櫥窗燈等。

除了全台自家九棟大樓全面響應「地球一小時」節能活動之外，元大金在氣候變遷、環保永續的相關重要指標上，從2011年就著手多方努力；對此元大金指出，金控與各子公司自2011年起即成立「環境永續小組」，自發性導入各項環境及能源管理系統，並執行溫室氣體盤查，妥善管理能源、水資源、廢棄物及供應鏈管理等事項，至2016年由董事會通過「元大金控環境政策」，更進一步透過標準化、系統化的管理，發揮組織整合力量，落實執行追蹤。

這些努力已透過近幾年來數個國際ESG評比肯定，包括CDP（原碳揭露專案）評比「A領導等級」，「道瓊永續指數」中「環境報告」題組獲得滿分均為具代表性的成果，此外，元大銀亦在去年簽署赤道原則，為國銀第7家簽署赤道原則的銀行，以此來實踐「責任融資」。

(工商 )