林佩瑤曾擔任知名航空空服員，因參加選秀節目《超級星光大道》被封「顧包包女郎」、「最美空姐」，雖然沒如願當歌手，但已經是網紅，近期忙著宣傳新書《我不是最美空姐，我是最快樂空姐》，不忘分享生活點滴，自爆年輕時曾在夜店熱舞，結果隱形胸罩當場掉下來的糗事。

林佩瑤22日透過社群網站PO出好幾張清涼辣照，大方秀出豐滿上圍，她表示以前還是妹妹的時候，某次和朋友去夜店玩，穿了一件黑色寬鬆的深U洋裝，為了追求視覺效果黏了隱形胸罩上陣，未料黏性不足整晚都快掉下來，「我當晚就一直不斷用雙手扶胸部把它們黏回去」，結果還是未能阻止悲劇，林佩瑤和朋友一起熱舞時，疑似動作太大隱形胸罩當場掉落，忍不住在心中大罵一字髒話，想不到這還不是最慘的，「重點旁邊的男生還撿起來問：『這是妳的嗎？』先生，你覺得我會承認嗎？所以我一整晚都沒穿內衣在夜店晃…好涼。」

林佩瑤尷尬的表示，本來想把這件糗事當秘密帶進棺材，因為聽到不少女生也遇過類似情形，才鼓起勇氣說出來，笑說以後都不敢再買不黏、不集中的山寨便宜貨，免得又出糗。

許多網友看到林佩瑤的辣照及經驗談，忍不住大呼：「隱形胸罩掉的尷尬這一段描述的太有畫面了啦」、「阿瑤的豐功偉業再添一樁」、「他其實看著妳，心裏想...妳就承認吧」、「山寨的真的是不能亂試」、「還好我真的習慣妳衣服布料很少了，不然這篇真的是會讓人失血過多」。

(中時新聞網)