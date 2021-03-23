每個人對愛情的重視程度都不同，尤其與金錢相比，更是極度考驗人性，搜狐網命理專欄就點名，天蠍、雙魚以及摩羯座是3大最貪慕虛榮的星座，只要麵包不要愛情。

▍1.天蠍座

天蠍座為人踏實、個性熱情，對於完成夢想的熱衷程度遠遠大於想要戀愛，加上他們天生就有一種神秘特質，讓人難以捉摸，而且征服與占有是他們人生最大的樂趣所在，會為達到某種目的而做出讓人意想不到的事情，因此為了虛榮，他們也願意讓心犧牲。

天蠍們對任何事物的新鮮度都是少之又少，很難保證對同樣的事物一直感興趣，對他們來說，想為自己的興趣買單，必須以麵包作為最牢固的後盾，他們相信沒有物質保證的愛情堅持不了多久，因此為了保證未來的好生活，為了麵包可以不要愛情。

▍2.雙魚座

雙魚座的人最愛做的就是白日夢，他們喜歡各種浪漫，只要是談戀愛就離不開燭光晚餐，不會讓自己吃一點點的虧，他們深知風花雪月、浪漫詩意的享受都都離不開花錢，唯獨在有財富的前提下才能享受更棒的生活，因此足夠的錢才能讓雙魚座覺得滿足，為了滿足自己的安全感，其他的一切都是小事。

▍3.摩羯座

摩羯座的人事業心很強，只要讓他們有賺錢的機會，就一定會把愛情放到一邊，摩羯人在事業上得到肯定和甜頭，相較於在愛情上遇到的挫折，會形成很鮮明的對比，所以久而久之，感情對於他們來說就只是一個無關痛癢的存在。

(中時新聞網)