交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處配合2021自行車旅遊年，從今年4月1日起推出「馬到成功168」自行車深度輕旅行遊程，每年最經典、最熱血的「長濱雙浪金剛馬拉松」及「秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項」分別於5月2日和6月6日登場，今天舉辦記者會為活動造勢，2017年開始愛上馬拉松的「最美空姐跑者」Misa林美佐分享運動經驗，邀大家到東海岸運動兼享受美景。

林美佐透露，自己從2017年參加京都馬拉松之後，開始愛上用腳步體驗每個地方的美好的感覺，儘管去年因為新冠肺炎疫情沒能多參加賽事，依然維持固定的運動行程，個人全馬最佳成績是2019年創下的3小時35分，放眼挑戰六大馬拉松，目前只剩波士頓馬拉松和倫敦馬拉松尚未達成。

林美佐補充，目前維持一周2、3天輕鬆跑，搭配重訓和瑜伽等課程，也努力鍛鍊腳踏車，期待未來也能挑戰鐵人三項，以及在台北馬拉松跑出佳績。

2021長濱雙浪金剛馬拉松將於今年5月2日上午4點50分在台東縣長濱鄉長濱國小起跑，即日起開放報名，到3月26日截止；2021秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽則是6月6日早上6點30分於花蓮秀姑巒溪遊客中心集合出發，報名5月7日截止，有興趣的民眾可要趕緊報名。

長濱雙浪金剛馬拉松、秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽兩場賽事都和Doweing app合作，只要下載加入群組，親友團就能即時掌握選手位置，隨時為選手加油，活動網站也整理出周邊合法旅宿資訊。

(中時 )