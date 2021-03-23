金城武首度為手遊代言。（福隆提供）

金城武低調返台拍攝手遊廣告。（福隆提供）

金城武許久沒在螢光幕前曝光，23日曝光首次為手機遊戲代言的廣告，讓影迷十分驚喜。本身就愛打電玩的他，這次拍攝廣告因為疫情影響，導致原定海外拍攝行程極度困難，經過多次研究協商，最後金城武一個多月前低調返台，配合完成，除了拍攝廣告，也樂得回來看看家人朋友。

有趣的是，製作公司拍攝時準備了道地小吃肉圓、米糕、麵線、甜不辣等在地美食，讓金城武吃得非常開心，到拍完結束要離開時竟還表示「沒有要吃完晚餐再收工嗎？」逗笑工作人員。

廣告斥資上千萬拍攝，花費2天拍攝，金城武在寒冬暴風雪中的森林中進入小木屋，在壁爐生火、沖咖啡，並在屋內與尾隨的黑衣人交手圍棋，短短1分鐘的廣告讓人充滿好奇。

影片中的雪景小木屋全是製作公司耗時2週，於台北的棚內搭建雪景實景拍攝。而廣告也跳脫出一般遊戲廣告思維，完全沒有遊戲畫面或角色扮演需求，以經典黑白電影的手法呈現影像，相當引人入勝。金城武拍攝的全新「天堂2M」廣告，將於3月24日零時正式上線。

(中時 )