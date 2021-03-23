金門縣林務所長鐘立偉（中）與中興大學研究團隊向鄉親宣布野百合復育成功。（李金生攝）

金門復育原生種野百合，已培養出超過3萬棵的種苗。（李金生攝）

每一棵種苗都在研究團隊的細心栽培下成長。（李金生攝）

張正教授指出，目前選出的「浯百」品種，具有苗期生長快速、鱗莖育成率高且碩大、開花植株葉片挺立形態佳及開花當天花被片呈現奶油黃色等特點，深具經濟發展潛力。（李金生攝）

鐘立偉所長指出，今年「浯百」將以完成品種權申請為目標，並透過溫室與田間種植試驗進行擴大育種的評估，目前已在太武山山區，以及部分公園、社區進行小規模的種植試驗。（李金生攝）

金門縣林務所委託中興大學進行「金門野百合」復育計畫，經過7年的研究與育種作業，選育出一個深具經濟開發潛力，以浯洲（金門古稱）百合為命名發想的品種「浯百」，目前已進入初期增殖量產階段，後續將進行品種權的申請及階段性景觀栽培作業。

縣林務所於2015年7月展開原生野百合復育工作，在金門植物園、太武山及花崗岩裸岩3大棲地採集234顆綠熟果實，並將發芽的1萬個野百合小鱗莖移至金門植物園溫室栽植。

鐘立偉所長表示，因野生野百合從種子到開花須經4-5年的時間，而且必須在水分充足、排水通暢的環境才能生長，因此金門野外的族群數量始終維持在2000株左右，該所期待透過人工栽培進行保種與育種，在農委會離島建設基金及林務局相關經費的長期補助，終於取得階段性的成果。

中興大學張正教授說明，金門原生野百合具高度的歧異性，在調查的階段找到不同色系、不同香味、不同生長表現的野百合，它的物候與金門氣候四氣變化息息相關，常因降雨不足等氣候因素造成野外族群巨大的改變。金門野百合的復育過程，總計培養出超過3萬棵的種苗，期間在林務所及農試所2單位的接力整合下，才能完成各階段的育種工作。

張正指出，目前選出的「浯百」品種，具有苗期生長快速、鱗莖育成率高且碩大、開花植株葉片挺立形態佳及開花當天花被片呈現奶油黃色等特點，深具經濟發展潛力，評估以金門四季分明的氣候條件，極適合球莖植物的種植與推廣，推廣食用與藥用百合的栽培，更是在金門高粱酒以外，建立金門另項特色農產的機會。

鐘立偉指出，今年「浯百」將以完成品種權申請為目標，並透過溫室與田間種植試驗進行擴大育種的評估，目前已在太武山山區，以及部分公園、社區進行小規模的種植試驗，預計在2年培養出一定數量的種球後，才會進入推廣種植階段。

縣林務所評估，百合適應金門的氣候，十分適合在金門生長，該所也自培與引入不同品種百合，做為環境景觀配置之用，今年5月鄉親即可在金門植物園、金城鎮的城鎮之心與下莊社區看到漂亮的百合花海。

(中時 )