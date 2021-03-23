從命理學角度來看，結婚對象如果擁有強運，往往也能夠帶旺伴侶的運勢。運勢命理網站「知命命理」分享，農曆3月、6月、11月出生的女人不僅旺夫，更會把錢財帶進家門，男人娶了她不但可以轉運，更能發財，這種現象在命理學中，稱之為娶到了「帶妻財」的女人，男人如果遇到了千萬別錯過。

▍1.農曆3月

陽春三月出生的女人，八字財星為用神，生於陽氣上行之時，從紫微斗數上看，命途明朗，「錢」途無量，本身就是極其難得的招財命。在迎娶三月出生的女人之時，男人既有轉運之象，妻財進家門，事業運晉升的同時，家財日盛，富貴連年。

▍2.農曆11月

冬日十一月出生的女人，命格之數為廉貞化祿的格局，雖然生於冬日，但卻命局通水，水則能帶財化凶，生來好命，口含金湯匙，哪怕出身家庭不富裕，卻也是生財有道的運數，婚後財運發跡，不可扭轉。哪怕男人婚前再窮，娶了這個月出生的女人，婚後的身價就是扶搖直上。

▍3.農曆6月

夏日六月出生的女人，命結碩果，命理之數為「太陽對天梁化祿」，能生官祿運，且十分旺家鎮宅，從她們出生後，母家也得富貴，窮門小戶變大戶。不知不覺中，就把滾滾財運傳遞到了老公命中，娶了這樣一個女人，男人可以說已經成功了一半。

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(中時新聞網)