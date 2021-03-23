以亮眼外型及直率風趣作風聞名的「鄉民女神」潔哥(李秉潔)，2018年與交往18年的男友岳妹結婚，去年8月剖腹生下愛女「一發FAFA」，因此臉書上除了分享對時事的看法，也開始出現育兒圖文，昨她貼出抽到的籤詩，吐露生子後不順很久了，也坦言收入部分真的差蠻多，因此不喜歡聽見「生小孩帶財」這句話，並決定不再生。

潔哥結婚並當媽，去年愚人節時曝光「一發就中」懷孕，生下女兒後，經常分享育兒日常，透露結婚生子對夫妻感情有明顯的影響，18年來跟老公很少吵架，但如今卻因「為了小孩好」這個執念而經常爭執，是她從沒料到的，而孩子調皮，潔哥給女兒取了一個暱稱「魔嬰」，卻在過年時被私訊要她留點口德，讓她不爽回嗆：「人生多一點幽默感好咩」。

而昨天(3/22)潔哥在臉書分享自己去拜拜求籤，拿到了上上籤，她表示真心希望能多點好運，直言自己不順很久了，還說很討厭別人對她說「生小孩帶財」這句話，坦言「畢竟我生完小孩後，收入差蠻多的，完全沒有感覺到有帶財的fu」。

潔哥奉勸大家不要說再生一個帶財這種話，「除非你有要出錢幫對方養啦！不然出一張嘴說屁話誰不會」，表示有時候聽了覺得很煩，也坦言當然疫情有影響，但收入變差是真的，所以決定封肚，生一個好好養就好了，而有網友看了她的籤詩，表示：「這首籤詩怎麼感覺會再生一個的感覺，而且會生男寶寶」，讓潔哥趕忙否認，表示：「我是求事業發展跟財的」。

(中時新聞網)