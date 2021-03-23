南韓31歲女歌手孝敏(朴宣映/박선영)，出道多年始終以精緻的臉蛋與凹凸有致的身材聞名。孝敏近日在個人社群媒體上曬出多張私服穿搭照，火辣又性感的穿搭風格，立即吸引粉絲們的目光。

孝敏私下的穿搭風格一向多變、前衛，她也因為經常透過個人IG分享自己的穿搭哲學與高超的服裝品味，成為許多女性粉絲的穿搭指南，也是不少精品指定合作的女星之一，IG狂吸超過234萬人追蹤。

孝敏近日與攝影師合作，一同拍攝充滿復古風味的私下藝術照，在個人IG上公開。鏡頭以「男友視角」的拍攝角度，只見孝敏頂著零亂又慵懶的亂髮，穿著一套灰白色的休閒服，自己將上衣拉至胸口，秀出內搭的高衩連身褲，對著鏡頭隨興擺出各種姿勢，而性感的人魚線也隨著擺動若隱若現相當性感，加上孝敏一臉無辜的表情，電得網友直呼「老婆把衣服穿好」、「人魚線太性感了啦！」、「被你電慘了」，吸引超過4萬人按讚。

孝敏過去曾以驚人的美貌，在網路上闖出名號，2009年由女團T-ARA正式出道後，一連推出《Roly-Poly》、《SEXY LOVE》、《Day by Day》、《CRY CRY》等膾炙人口的舞曲，但後來爆出「花英被霸凌事件」後，T-ARA便各自單飛獨自發行單曲。孝敏也以SOLO歌手身分繼續活躍歌壇，獲得大批歌迷的喜愛。

(中時新聞網)