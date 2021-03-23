談及空軍墜機事件 鄭文燦：盼儘速找到失蹤國軍 16:262021/03/23 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長鄭文燦23日出席春節勞軍活動，演講時談到空軍墜機事件，他表示，期盼能盡快找到失蹤空軍。（姜霏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年春節勞軍活動訂於23日在海委會海巡署北部分署舉辦，桃園市長鄭文燦親臨現場替國軍弟兄加油打氣，談及2名空軍墜機事件，鄭文燦表示十分痛心，祈求殉職的國軍得到安息、失蹤的國軍儘速找到。 鄭文燦在台上演講時談到空軍2架F-5E戰鬥機墜毀事件，他說，國軍用生命捍衛國家，這是國軍存在的榮譽及責任，今天在勞軍的時候，也要特別為殉職的國軍弟兄祈求，期盼失蹤的國軍能夠趕快找到，殉職的國軍得到安息。 鄭文燦出席勞軍活動 頒發加菜金慰勉國軍 戰機失事曹西平曝軍人家庭心酸 怒斥：說會檢討憾事還是發生 (中時 ) #國軍 #鄭文燦 #失蹤 #殉職 #F-5E 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 F5戰機擦撞墜海後 媒體人踢爆蔡政府內幕 20:392021/03/23 政治 F-5E撞機失事 長機下令調整編隊時機成事故關鍵 08:572021/03/23 政治 在野轟「10億買鳳梨，沒錢換彈射椅」 蘇揆鬆口：錢會立刻發 18:242021/03/23 政治 林智堅2022轉進桃園？這4字標籤恐成民進黨桃、竹雙輸隱憂 09:512021/03/23 政治 戰機彈射椅更換 政院：已核定7.8億元 20:302021/03/23 財經 2021桃園鐵玫瑰熱音賞 總獎金150萬元吉董也心動 14:282021/03/23 娛樂 迎復甦 中彰80家商旅讓利拚商機 14:482021/03/23 寶島 潘穎諄失聯 襁褓兒等他回家 04:102021/03/23 焦點要聞 【F5E擦撞】最新發現！徹夜搜尋失蹤上尉潘穎諄 軍方：找到飛行員鞋子 07:572021/03/23 政治 總統出席 「2021智慧城市展開幕暨頒獎典禮」 17:022021/03/23 房市新訊 智慧城市今開展 買主15萬破表 04:102021/03/23 財經要聞 寶島熱門新聞 選擇生命最後一哩路 中市環保樹葬區接受度漸高 - 寶島 豐原鬧區如難民窟 公有停車場遭占用擺攤野炊 - 寶島 梨山集水區終於降雨 德基水庫進帳有限 - 寶島 彰化產業道路「撞況多」 暖心鄉長一招點亮防護罩 - 寶島 新北動保處42攤登場智慧城市展 智慧認養、VR體感好方便 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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