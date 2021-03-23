今年春節勞軍活動訂於23日在海委會海巡署北部分署舉辦，桃園市長鄭文燦親臨現場替國軍弟兄加油打氣，談及2名空軍墜機事件，鄭文燦表示十分痛心，祈求殉職的國軍得到安息、失蹤的國軍儘速找到。

鄭文燦在台上演講時談到空軍2架F-5E戰鬥機墜毀事件，他說，國軍用生命捍衛國家，這是國軍存在的榮譽及責任，今天在勞軍的時候，也要特別為殉職的國軍弟兄祈求，期盼失蹤的國軍能夠趕快找到，殉職的國軍得到安息。

(中時 )