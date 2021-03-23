大千綜合醫院腎臟內科醫師陳孟財提醒，控制三高、不吃來路不明的藥物、健康飲食就能照顧腎臟健康。（大千醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

台灣是全球慢性腎臟病和洗腎人口最密集的國家，大千綜合醫院照顧民眾腎臟健康，23日舉辦「腎利人生 守護健康」活動，邀集醫師及營養師分享衛教訊息與飲食諮詢，並與民眾及病友一起體驗手作潤餅，響應即將到來的清明節習俗。

大千綜合醫院腎臟內科醫師陳孟財表示，慢性腎臟病主要由糖尿病、高血壓、高齡、長期使用會傷腎藥物、長期暴露於化學物質或汙染因子所導致，會造成貧血、心血管問題、營養不良、以及骨骼與鈣、磷平衡失調等問題。

陳孟財說明，通常慢性腎臟病在初期時沒有特定症狀，難以察覺，但若出現泡沫尿、血尿、蛋白尿、水腫、高血壓、貧血、疲倦無力、皮膚乾癢、不明疼痛、嗜睡等症狀，一定要盡速就醫接受檢查。

面對慢性腎臟病，不少病友常面臨飲食選擇困擾，大千綜合醫院營養師吳欣柔表示，過度限制飲食攝取，表面上檢查指數不會上升，容易誤以為腎臟病變已經好了，但實際上有80％的病人因為營養不良、抵抗力下降，因此腎功能變差，導致提早面臨洗腎。

她建議飲食主要把握：充足熱量與營養、減少含氮廢物的產生、控制理想血糖、血壓及血脂，以及體內電解質與水份恆定，若要預防慢性腎臟病，平日須控制3高、勿使用來路不明的藥物或健康食品、飲食掌握6少：少鹽、少鈉、少磷、少油、少糖、少喝酒、2多：多蔬果、多喝水，以及2適量：適量蛋白質及鉀原則，就能輕鬆護腎顧健康。

(中時 )