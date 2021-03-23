兩架F-5E昨不幸疑因擦撞墜毀，卻再度引發藍綠口水戰。國民黨質疑大量綠營側翼散播立法院國防預算凍結的資訊，試圖甩鍋給國民黨及其他在野黨，由文傳會副主委鄭照新於國民黨發言人臉書發布影片，痛批「空軍意外事件，執政黨只能甩鍋在野黨擋預算？」強調凍結預算不等於刪除，綠營說法是低估人民智商。

鄭照新說，昨天不幸發生了兩架F-5E不幸墜毀的意外，其中座椅彈射的缺陷，導致這個社會各界來重視國軍，尤其是空軍的設備更新的計畫問題。沒有想到執政的民進黨不但沒有面對問題，反而動員側翼散發大量的國會國防預算凍結的資訊，試圖甩鍋給國民黨及其他在野黨，聲稱都是因為在野黨抵制預算，所以沒有錢來進行這樣的計劃。這樣的說法，簡直是低估人民的智商。

他說，第一個，凍結不等於刪除預算，凍結的目的，正是要請行政部門面對問題，面對計劃把計劃攤開在人民跟國會的面前，接受監督，這樣才能及時發現這些計劃哪裡有缺陷。今天不正是因為國軍的計畫不夠透明，所以大家都不知道，原來在彈射座椅的計劃，已經落後2011 年就全面汰換F-5E座椅的韓國將近十年以上嗎？

鄭照新說，如果沒有凍結預算要求國軍或國防部相關行政部門赴立院報告，是不是要等到下一個意外發生時，才會知道原來計劃有這樣的缺陷？所以發生這種意外只證明國軍及相關計劃更需要公開接受人民的檢驗跟監督，才能避免寶貴的飛行員喪失生命。而不是像執政黨這樣，還在運用謊言跟錯誤的知識，用這種劣質的手段來轉移焦點，這樣不面對問題，只會讓人民對執政黨更加失望。這種粗糙、劣質的謊言，民進黨還是省省吧！

鄭照新也在他的臉書發文說，執政黨國防預算年年屢創新高，110年度3958億元（含新式戰機採購特別預算）較109年度更多396億元然後綠營側翼告訴人民說「發生飛機失事都是國民黨那象徵性刪除和凍結的 20多億或10億的零頭，所付不出占國防總預算500之1不到的彈射座椅更新費用」執政黨，你當人民是智障嗎？再扯啊！

(中時 )