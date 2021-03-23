鴻海電動車題材夯，相關概念股從年初就開始飆漲，今（23日）PTT論壇上就有鄉民好奇這段時間鴻家軍暴漲的關鍵，引起褒貶不一討論，有鄉民狠虧鴻家軍是「虛胖」直說，風口上連豬都會飛，車都還沒造出來，股價就已經漲翻天。

網友今點出鴻海、鴻準及群創股價，從電動車題材開跑後就猛爆性上升，鴻準去年受新冠肺炎影響，3月份股災後直線下滑，直到今年1月初搭上電動車題材，股價從12月底的53.4元，短短一個月飆漲至74.8元，近期持續翻紅，今收在76.1元。

鴻海股價同樣從年初開始往上拉，昨站上130元歷史高點，今小漲0.38%以130.50元收盤，群創同樣快速翻紅，從去年12月不到10元的股價一路衝到今收盤的19元，氣勢相當驚人。

鴻家軍股票持續上揚，鄉民們卻提出不同看法，認為其配發股利過高、題材空泛缺乏實際表現，加上全球股市熱錢湧入等因素，鴻家軍早已溢價，此文吸引不少網友爭辯，有網友表示，「風口上，連豬都會飛」、「越酸噴越高」、「現在電動車到底有影無啊」等留言。

縱使外界看法不一，鴻海仍堅持走自己的路，建立MIH平台助攻電動車產業鏈，券商摩根士丹利給予高度評價，甚至喊出鴻海有機會挑戰200元天花板價來到235元。

(中時新聞網)