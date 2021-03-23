去年曾罹患心肌梗塞、幸運獲救的台中32歲李姓貨車駕駛，病情好轉後未規律服藥、且仍繼續抽菸，日前在家中又突感胸口疼痛，他機警的趕忙打119求救，救護人員透過「即時無線傳輸12導程心電圖」，將李男第一手病情傳給醫院的醫師，幫助他到院時能立即進行心導管手術，救回一命。

李姓貨車駕駛說，去年某日感覺支氣管上方疼痛，原以為是胃食道逆流，到住家附近的診所就醫後，即被轉診至大醫院，檢查才知是心肌梗塞，經接受心導管手術救回一命，但之後自覺病情已經好轉，便不再吃藥、也重拾吸菸習慣。

直到日前，李男在家中突然感覺呼吸困難、胸口疼痛，因有過去心肌梗塞經驗，他判斷自己應該是又發病了，趕忙利用最後的力氣撥打119求救。台中市消防局第三救災救護大隊長詹仁傑表示，救護人員在救護車上協助將12導程心電圖貼片貼在患者身上，並使用「即時無線傳輸12導程心電圖」測量其情況，之後上傳至醫療指導群組、通報醫院。

亞大醫院醫療團隊立即接收到李男病況與身體相關數據指標，待他被送到醫院後，立即由醫師接手執行心導管手術，順利救回李男性命，他於術後5日出院時開心說，「真的是從鬼門關前走了一趟，以後一定乖乖吃藥」。

亞洲大學附屬醫院周邊血管科主任張育晟表示，李男到院時左側前降支冠狀動脈幾乎完全阻塞，僅剩下比頭髮還細的血流，所幸緊急救護技術員先提供車上第一時間心電圖，縮短醫院心導管室人員啟動流程，在最快時間幫助他打通血管，減少心肌壞死情況。

急診醫學科主任鍾侑庭則說，一般病患被送到急診室，還得接受約1至2小時、一系列相關檢查，待確認病情後才進行心導管手術，若透過到院前「即時無線傳輸12導程心電圖」，可大幅縮短救治時間。

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