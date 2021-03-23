46歲前「酒國名花」凌威威，近來開設的畫室受到疫情影響，只得重返酒店謀取生計，更經常上節目爆料名人不為人知的酒店秘辛，近來透露演藝圈有對小三母女，女兒老公在公司擔任副總裁，但其實只是個空殼子，尤其婚後就與擁有多年情感的兄弟們斷絕聯繫，讓她推測應該是擔憂過往黑歷史曝光。

凌威威昨（22日）錄製《命運好好玩》前接受媒體訪問，按照慣例爆料秘辛，她透露演藝圈有對小三母女，女兒嫁給在公司擔任副總裁的老公，男方父親靠著玩畸零地、開建設公司賺錢，雖然家境看起來優渥，但其實男方父親早把家裡財產敗光，但男方卻為何能出國唸書？她加碼爆料是男方父親在傾家蕩產前，花2000萬在澳洲買了公民，不過男方在結婚後，卻一反常態與所有兄弟們斷絕聯繫，她推測是不想讓女方知道身家背景沒表面風光。

凌威威受訪大爆料。(圖／Jet提供)

凌威威表示原先這對母女給外界印象不差，但在節目上看到對夫婿頤指氣使的模樣後，對兩人的印象徹底大改觀，更透露女方還在當記者跑線時，曾到她家採訪過，外型亮眼的她，當時有許多條件不錯的男生追求，雖然曾跟歌壇天王及政治世家兒子交往過，但最後選擇跟現任老公結婚，不過因為女明星愛面子的性格，自然不會跟外界透露「老公是空殼子」。

至於2人會相識，凌威威透露是由一位線上的女歌手牽線，更描繪對方外貌「皮膚白皙、個子瘦瘦」，最後不忘強調：「我沒有講名字，要對號入座我也沒辦法，我只是講個大概。」

(中時新聞網)