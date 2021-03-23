藍綠立委為是否成立「疫苗採購調閱專案小組」吵翻天，衛福部長陳時中以「對防疫沒幫助」為由表態反對。對此，行政院長蘇貞昌今在立法院表示，現在疫苗還在人家手上，若違反保密協定，發生變化就會讓台灣吃虧；但他允諾，等整個買進來，簽約文件與程序都會向立法院報告，「早晚見公婆」。

疫苗採購頻傳黑箱質疑，立法院衛環委員會決議成立調閱小組，針對疫苗採購進度和金額進行調查，但引來民進黨立法院黨團強烈杯葛，反對讓疫苗採購過程曝光。對此，陳時中昨日表示，讓立委知道採購過程，除了滿足好奇心，對整體防疫會有什麼幫助？

對此爭議，國民黨立委曾銘宗今下午質詢行政院長蘇貞昌時，就先詢問主計長朱澤民，如何看待立委成立調閱小組釐清疫苗採購過程是否有無不當。朱澤民表示，疫苗經費原來編列了1百多億，若有必要可以再「移緩濟急」，對於是否成立調閱小組，他尊重立法院的決定。

行政院長蘇貞昌則表示，他的立場是尊重立法院的職權，但行政院基於國家最高利益，認為以目前全世界搶購的情況來看，疫苗仍是賣方市場；尤其，台灣對外採購疫苗時都簽定保密協定，因此，行政院絕無任要怠慢立法院，「請立法院稍安等待，等整個買進來，文件和程序都會向立法院報告。」

曾銘宗則強調，何時公布文件、程序的時間點當然可以討論，但陳時中卻說公布資料只能滿足好奇心，「疫苗採購有沒有不當、違法，立委當然好奇啊，陳時中根本是藐視立委監督權」。

對此，蘇貞昌表示，時間點確實可以討論，「早晚見公婆，一定會拿出來。」只是，國際採購疫苗都簽有商業保密協定，而目前疫苗也還在人家手上，不希望說因為違背保密協定而發生變化，這樣台灣就會吃虧。

蘇貞昌強調，現階段以保護疫苗為先，希望大家稍安等待，等買進來後，就不會受制於人家，屆時就會向立法院報告文件與程序。

(中時 )