日系外資針對聯詠出具最新研究報告，認為聯詠(3034)是大中華半導體行業首選，在晶圓緊張之際因為其規模大，所以也具有結構性優勢，預估聯詠今年第3季GPM將達到45%，未來也有機會都持穩在大於40%，將聯詠目標價由650元調升到720元、維持買進評等。

日系外資表示，自1月下旬以來，聯詠一直是大中華區半導體行業的首選，其具有週期性與結構性的優勢，包括可以對客戶轉嫁半導體產能的漲價成本、以及因為聯詠是產業領導者，故在供應緊張下將成為受益，另外，DDI產能已成為面板供應的戰略資產，因為它是晶圓廠利潤最低的產品，所以過去幾年多家晶圓廠已經減少其占比，有鑑於面板客戶需要向製造商支付合理的利潤，故有利於聯詠營運，將聯詠目標價由650元調升到720元、維持買進評等。

日系外資表示，在春節假期過後，看到了代工廠和OSAT(封測代工)的價格調漲動作變得更加激進，這將導致聯詠毛利率更具有上升空間，預估聯詠今年第3季GPM將達到45%，並且如果週期逆轉，則未來都將持穩在大於40%，也預期聯詠2021年、2022年每股盈餘將落在41元、45元，較市場預期高23%以及28%。

(時報資訊)