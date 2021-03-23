原PO在臉書社團抱怨，他在好市多遇見大媽狂翻烤雞紙袋，讓他看不下去。(圖取自Costco好市多 商品經驗老實說)

在外購物最怕碰到這種人！一名網友分享，昨(22日)他在好市多採購時看見一名大媽把烤雞腿的袋子一個一個翻開查看，就這樣不顧衛生的翻了6、7袋，一旁的原PO看不下去決定上前阻止，並說了一句話，大媽才停止手邊動作，貼文發出後不少網友讚爆，「直接說是對的，我就沒有勇氣，你很棒！」

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示昨日下午他到好市多準備採購食張羅孩子的早餐，但逛到熟食區時看見一名大媽脫序的行為，原來大媽把每個雞腿的袋子都打開，接著看上幾秒沒闔上夾鏈袋，又換另一袋，這樣重複動作打開了6、7袋。

一旁的原PO在也看不下去，「我雞婆的個性來了，直接不客氣地跟她說，這樣很不好，下一個客人怎麼購買呢？」原PO更無言表示，大媽打開每個袋子時也不知道手是否乾淨，這種攸關食安問題的事他真的無法袖手旁觀。

原PO勇敢的行為得到大批網友的讚賞，「很有正義感！很棒，謝謝你」、「直接說是對的，為了不只有自己，還有別人，我就沒有勇氣，你很棒！」、「好市多可以看到一些人性的黑暗面，水果食物區應該派人宣導，監視不守規矩的不良客人」、「謝謝妳，透明袋就看的到了，難道是瞎子買雞腿嗎？」、「歐巴桑肯定是要看看哪一包的雞腿比較大隻」。

(中時新聞網)