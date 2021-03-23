紐約一名25歲亞裔女子20日搭乘地鐵時，竟遭陌生白人男子當眾掏出小弟弟、對著她撒尿，嚇得女子趕緊報警，也令人擔憂這會不會是一起仇視亞裔的攻擊行動。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、關注亞裔族群的網路媒體「AsianFeed」報導，25歲亞裔女子陳凱西（Kathy Chen）20日下午搭乘紐約地鐵F線時，突然遭一名白人男子掏槍尿尿。

她描述這名年約60歲的白人男子上車後就直接站在她旁邊，由於男子靠得很近，讓陳凱西感覺很不舒服，於是她往右靠，這時她注意到男子從褲子裡掏出小弟弟對準她解放，導致她的外套及包包都被灑上尿液。

Man urinates on Asian woman inside New York subway car as other passengers do nothing to help the victim https://t.co/FEGA9HwlIg — Daily Mail Online (@MailOnline) March 23, 2021

陳凱西說她與男子四目相接並且質問對方，不過對方只是一臉冷靜。車廂內還有其他乘客，不過他們全都只是盯著看，沒有人上前幫忙。

後來男子先下車，陳凱西趕緊從車廂內拍下男子的正面，男子一身黑，並且戴著黑色口罩。

車廂內另一名乘客錄下了整個騷擾過程，不過影片中看不出來男子在做什麼，陳凱西強調男子將小弟弟對準她。根據影片，陳凱西當時就坐在車廂門邊的位子，男子站在門邊角落撒尿，兩人距離很近。

陳凱西說當下太害怕，一直到最後一站才下車報警，她也拍下了車廂內男子尿液灑一地的畫面，不過紐約警方目前尚未將男子逮捕歸案。

隨著新冠肺炎疫情蔓延美國，美國過去一年來針對亞裔的暴力攻擊事件增加，儘管這起事件尚未被歸類為「仇恨犯罪」（hate crime），不過也令人擔心是否也是一起針對亞裔的騷擾事件。

大都會運輸局（MTA）發言人柏曼（Andrei Berman）痛批男子的行為「令人作嘔」，指出將全力和執法單位緊密合作、逮捕嫌犯，他強調針對亞裔、亞裔美國人的攻擊行為應該受到譴責。

(中時新聞網)