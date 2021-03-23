Dogecoin（狗狗幣：DOGE-USD）在今年成為眾人矚目的焦點。從今年開始，狗狗幣的價格僅為0.005美元，到2月初達到了創紀錄的0.0872美元，即8.7美分。現在是5.7美分。

聽起來價格不算很高，但百分比確實增加了很多。今年到目前為止，狗狗幣的價格上漲了900％。

在過去的12個月中，加密貨幣的交易和投資激增，包括比特幣、以太坊、萊特幣等。最受歡迎的比特幣在2021年上漲了95％，價格剛剛超過57,000美元。同時，許多國家的利率處於創紀錄的低水平。因此，大量投資者將加密貨幣視為一種財富，類似於黃金或其他商品所提供的財富。

狗狗幣目前的市值為73億美元，是最有價值的加密貨幣之一。澳大利亞新南威爾士大學的Usman Chohan表示，狗狗幣的市值在2014年僅為4800萬美元。他指出，狗狗幣的生產時間表也很瘋狂。到2015年年中，已經有1000億個硬幣，並且以每年大約生產52億個新硬幣的進度成長中。

儘管短期內可能出現波動，但鑑於投資者對加密貨幣的風險偏好，預計狗狗幣遲早會創下新高。

Dogecoin是由軟體工程師Billy Markus和Jackson Palmer於2013年發明。他們的主要目的是創建一種無需傳統銀行手續費的即時付款系統。與比特幣不同，狗狗幣不限制可以生產的硬幣數量。

最初，狗狗幣主要用於在互聯網上，「感謝」他人的「積極貢獻」，例如提供想法或與網路相關的服務。但是自2013年以來，人們對狗狗幣的興趣逐漸建立起來。

然後，在2021年1月，Gametop和AMC Entertainment開始了大反彈，這主要是由於Reddit交易員的興趣。當這些散戶投資者尋找下一個趨勢時，狗狗幣獲得他們的青睞。

特斯拉CEO馬斯克也在推波助瀾，他在2月4日發推文改挺狗狗幣，一句「狗狗幣是大家的加密通貨」（Dogecoin is the peoples crypto），幫助該幣當日飆漲超過50％，攻上0.05978美元。

狗狗幣最初被視為模仿硬幣，如今已名列成千上萬種加密貨幣中市值排名在前的熱門商品。然而，計算狗狗幣的真正價值並非易事。目前市場上狗狗幣被高估，還是低估的說法都存在。

目前投資者希望狗狗幣能一路反彈至1美元，但它的價格暫時可能會起伏不定。

(中時新聞網)