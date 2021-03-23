台南鹽水月津港燈節將於6月復辦，因為疫情連續2年停辦的台灣國際蘭展也傳出可能復辦，台南市長黃偉哲表示還在討論，若要辦不會等到下半年，在年中的機會比較大。（莊曜聰攝）

受到新冠疫情影響，台南市在農曆春節及3月的重要活動如鹽水月津港燈節、台灣國際蘭展都喊卡，衝擊地方觀光及相關產業，近期因為疫情逐漸趨緩，南市府決定月津港燈節將在6月復辦，台南市長黃偉哲23日證實此事，也提到蘭展有機會復辦，但不會拖到下半年，在年中的可能性比較大，但還要與台灣蘭花產銷發展協會方面再做討論。

每年在台南後壁舉辦的台灣國際蘭展，吸引許多遊客及國內外廠商前來朝聖，走在展覽館內，就像走在花海小鎮中，不僅帶來外銷訂單，也拉近一般民眾與蘭花的距離，但受到新冠肺炎疫情影響，去年首度停辦，今年也在展覽籌備期就喊停，為了減少損失，南市府也將布展蘭花以「遍地開花」形式，分散到各景點及機關單位。

隨著月津港燈節復辦，也傳出蘭展復辦聲音，台南市長黃偉哲表示，鹽水蜂炮、月津港燈節、蘭展是溪北地區3大活動，蜂炮是宗教活動，有固定時間無法延後，最後縮小規模舉辦，並達到敬神目的；其實去年原本要選在10月舉辦，但農委會認為離今年3月太近，沒想到今年又因為疫情喊卡，變成連續2年停辦，因此要復辦的話，不會是在冬季，也以6、7月的時間點會比較好。

台灣蘭花產銷發展協會祕書長曾俊弼表示，蘭展復辦是好事，但也需要準備時間，協會內部近期將開會討論，雖然復辦後，外籍人士仍有可能因為疫情關係無法來台，但能用線上展覽的方式讓買家觀賞、下訂，一般民眾也可到展場走訪賞花。

(中時 )