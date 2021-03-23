台中市警局霧峰分局內新派出所員警，日前深夜執行取締酒駕勤務，在路檢點盤查一輛多元化計程車時，意外查到不是開車的乘客是酒駕未出庭的通緝犯，依法移送地檢。霧峰分局指出，酒後駕車害人害己，為防制交通事故、保障民眾安全，警方會不定期規劃路檢點，且不止針對酒駕，發現可疑就會深入追查。

內新派出所員警日前執行防制酒駕，設路檢點臨檢時，攔查一輛白色的多元計程車，發現車內散發濃濃酒味，立即將該車引導至受檢區盤查，對駕駛者酒測，得出酒測值為零，司機指出是後座兩位乘客，剛喝了酒，才導致車內有濃厚酒味。

員警轉而稱讚2位乘客很守法，酒後能搭計程車最安全，不過閒聊過程中，員警發現其中36歲的蔡姓乘客，眼神閃爍，似乎害怕與警方對話，引起員警注意，經使用手提警用電腦，輸入他的年籍資料後，赫然發現他也因酒駕未出庭，已於110年2月26日遭桃園地檢署發布不能安全駕駛通緝犯，立即以現行犯上銬，帶回所內製作筆錄後，移送桃園地檢署偵辦。

霧峰分局長陳家銘表示，為防制交通事故、保障民眾安全，警方不定期規劃路檢點，不只是針對酒後駕車進行查緝，發現可疑就會深入追查，只要涉有不法，天天都是擴大臨檢，取締酒駕讓犯罪將無所遁形，持續強化業務確保大里、霧峰地區良好的治、交安環境讓市民大眾能安居樂業。

(中時 )