侯佩岑近日帶著媽媽林月雲一起參加陸綜《婆婆和媽媽》，不僅因為提及林月雲的小三情史引發爭議，她和老公黃伯俊的互動也受到關注，在之前的節目片段中，她不斷在老公開視訊會議時打擾對方，白目行徑遭網友怒轟「很不懂事」。

在《婆婆和媽媽》節目中，黃伯俊在家開視訊會議，侯佩岑突然問他要不要吃東西，當下黃伯俊還沒反應過來，她又接著問：「你要吃烤麵包還是炒蛋？」黃伯俊則表示：「妳幫我決定。」

之後侯佩岑進廚房後，又回到客廳接連詢問黃伯俊，「要吃蛋還是厚片吐司？」、「要不要加蜂蜜？雞蛋還是炒蛋？」一連串問題讓人看了相當傻眼，侯佩岑還接著在鏡頭前抱怨，因為老公吃東西的點很多，擔心不問清楚，他可能會因此不想吃。

但影片播出後，引來兩極評論，有人認為「一直打擾開會！很煩、很不懂事好嗎」、「跟她相處真累」、「真的形象破滅」、「天啊，工作時我真的會抓狂。」不過也有人認為她很貼心，懂得尊重老公的喜好，「我覺得問清楚也是他們生活久了的經驗吧」，而且最後黃伯俊開完會後，看到老婆的愛心早餐也笑開懷，頻道謝並大讚好吃，「這就是她們夫妻的相處之道吧」。

其實，侯佩岑一直給人知性優雅形象，之前當主播時，也因為甜美外型被封為「甜心主播」，不過這次在《婆婆和媽媽》中表現出和螢幕上不同形象，不僅有些嘮叨，還很強勢，讓不少大陸網友都對她的甜心形象有些破滅。

(中時新聞網)