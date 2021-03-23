大陸女星范冰冰2018年經歷陰陽合約風波後，重創形象和演藝事業，儘管范冰冰積極復出演藝圈，但范冰冰聲勢已大不如前，甚至還多次被傳她已懷孕，而范冰冰今（23日）為了即將到來的夏天直呼：「緊張起來」，同時，她也曬出健身影片，讓范冰冰的真實身材全都露。

范冰冰稍早在微博曬運動影片，並發文直呼：「夏天快來了！緊張起來」，影片中，范冰冰自喊是「范小胖」，並在在教練的指導下做熱身運動、使用健身器材，范冰冰一下訓練手臂，一下又拉粗繩子、訓練腰部，舉手投足都相當認真。

39歲范冰冰身材和顏值狀態都極好。（圖／取材自范冰冰微博）

身穿運動上衣、貼身長褲的范冰冰，一雙長腿線條相當吸睛，上身相當纖細，只見范冰冰隨興地把長髮紮起來，而頂著淡妝的范冰冰不忘為自己塗上紅色唇膏增添氣色，范冰冰也大方地把鏡頭轉向自己，39歲的她氣色紅潤、膚質狀況不錯，網友看了紛紛驚呼：「健身的女人最有魅力」、「這臉也太瘦了吧」、「美女勵志記」、「姐姐一點都不胖」、「美冰已經很瘦了」、「這哪裡看得出來40歲」。

范冰冰曬運動影片。（圖／取材自范冰冰微博）

其實范冰冰近年屢被拍到身材走樣、小腹明顯凸起，她還因此被外界猜測是否肚皮有喜，不過范冰冰日前則轉發狗仔的影片截圖，並輕鬆寫下：「還好，臉還是小的」，等同認了身材走鐘，但慶幸臉還是瘦的，范冰冰高EQ回應更是被網讚爆。

(中時新聞網)