新北市一位陳姓男子因年滿70歲，依法規規定無法取得職業駕照，遂出奇招，寫信給台北區監理所長、駕駛人管理科長，要求對方收下1萬元現金，並在信中寫到「請給我通過」，未料所長收信後察覺有異，將信件、信件移交政風室，事後陳男被警方法辦，新北地檢署今依違反貪污治罪條例起訴。

由於交通安全法規指出，年滿68歲小型車職業駕駛人僅可以每年加註方式延長期限，直至70歲為止，意即年滿70歲不可再擁有小型車職業駕照；陳男去年3月將滿70歲，因為想繼續當計程車司機，用計程車行名義建請將駕駛人年齡延至75歲，但因為與交通規則不符，台北區監理所去年5月間便向陳男說明。

未料，陳男誤以為監理所刁難他，便在去年6月間將含有1萬元的信封寄給台北區監理所王姓所長，內文寫道「端午節快到了，請收起來」、「我去審查職照，請給我通過」，王男發現信件有異，通報政風室，而陳男事後也自行領回賄款，不過檢方偵結後仍依違反貪污治罪條例將陳男起訴。

(中時 )