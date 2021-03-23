曾任閣揆的新世代金融基金會董事長陳冲在23日舉行「流金歲月」新書發表會，對於央行三個月內二度實施房市選擇性信用管制，發表會結束後他接受媒體訪問時指出，其實早在2000年至2010年之間就應該執行，之後央行在2012年才首度開始執行選擇性信用管制：「時間上有點晚了。」他認為現在所採取的措施，都是在為以前未即時採取的措施補洞。

陳冲為早年財政部金融業務基層官員出身，一路從金融司、金融局到財政部政次，接下來出任合庫董事長、證交所董事長，產官界的歷練均豐富，推動過金融整併，助合庫完成首度增資，合庫與法巴策略聯盟，亦緣起於陳冲，他在23日發表的新書「流金歲月」，可說是近20年來他親身參與台灣金融市場各個重要歷程的完整紀事，以及見證。

對於股市年輕化，陳冲則回應，年輕化沒問題，不過不論年輕人或是年長者投資股市，應要先充分了解遊戲規則再介入才安全，倘若不了解股市運作的規則，甚至連法規都未事先了解就投資，反而危險；話鋒一轉他也提及到近來熱門的「鮭魚改名」話題舉例，很難理解有人會因此而改名，所以年輕人對投資理財的想法邏輯，也不易預期，不過倘若是在充分了解市場資訊之後進場，他認為這是良性的加入，更多人參與亦有助於市場擴大。

(工商 )