裕隆集團旗下格上租車與台灣代駕等夥伴打造移動服務台灣隊；雙方結盟以做大代駕市場、打造「台灣零酒駕」社會，首波推「10公里內300元」優惠，訴求比搭小黃還划算。

格上租車觀察，近兩年代駕數據顯示，大陸每天有274萬趟代駕需求、鄰近的韓國也有70萬趟服務，相較台灣單日不到3000趟，顯見台灣民眾對使用代駕服務，仍有相當大的成長空間；儘管倡導酒後不開車已是國人普遍認同的觀念，但去年酒駕取締件數仍有高達8萬餘件，酒駕肇事、受傷或死亡新聞仍層出不窮，勢必須透過更多配套方案，才能降低酒駕發生率，代駕服務正是積極配套的選擇。

「費用昂貴」是過去代駕給人的印象，格上租車與台灣代駕結盟後，首波重量級優惠措施，便是要打破「代駕＝昂貴」的刻板印象；雙方皆認同，要讓代駕進入民眾日常生活，首先便需要親民的價格，因此首波重磅優惠，便鎖定透過格上Go Smart App找代駕，可獨享一般時段（早上七點至晚間十一點五十九分）10公里內只要300元的優惠價格，「比搭小黃更划算」。

格上Go Smart與台灣代駕提供的代駕服務，更提出六大安心保證，除台灣代駕嚴選的優良、專業駕駛外，更首創在駕駛服務提供前，就以人臉辨識系統確認駕駛身分，強化用戶安全性，且每趟行程都提供一千萬代駕責任險等，確保乘客人車都有最大保障。

格上租車副總經理鄭榮富表示，格上Go Smart是第一個提供一站式服務的整合移動平台，台灣代駕也是第一個即時媒合的代駕APP平台，兩個第一的結合，未來將攜手讓代駕市場進入「優質、專業、親民」的新時代，民眾以親民價格，享受專業、即時的服務，完全不需要煩惱愛車在聚會暢飲後該如何處理。格上也正積極評估參與台灣代駕的A輪募資，以實際行動加深雙方合作關係。

台灣代駕執行長劉子莊則表示，格上擁有廣大滿意度高的優質客戶，台灣代駕獲得格上挹注後，將致力軟體應用，大幅提升消費者的交通服務體驗，待代駕市場發展成熟，預估將創造每日30萬趟次的服務需求，台灣代駕目標2024年成為股票上櫃公司。

(中時 )