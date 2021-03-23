雲林縣首波AZ疫苗存放於台大雲林分院斗六院區，數量共950劑，23日首波接種分院10名醫護人員，院長黃瑞仁為雲林縣第1個接種者，他感覺就像施打一般流感疫苗，事後沒有感到不適。經統計，院內第一線醫護人員有4至5成願意接種。

台大雲林分院10名醫護人員，經規定程序填表檢驗後，23日下午2點正式施打AZ疫苗，院長黃瑞仁以身作則率先接種，接種後沒有呼吸困難、全身倦怠、肌肉酸痛等不良反應，隨後其他醫護人員跟進接種。

黃瑞仁表示，根據國際醫學實證結果，接種新冠肺炎疫苗後，可能產生發燒或輕微不舒服的比例約10至15％，因此院方為了避免影響醫療服務量能，同一單位醫護人員將盡量分批接種。

黃瑞仁說，院方事先進行疫苗接種意願調查，結果第一線醫護人員有4至5成同意，因資源有限，目前施打對象為直接照顧病人者、高風險曝露者，包括急診醫學部、加護病房、負壓隔離病房的醫護人員。

加護病房張姓主治醫師認為，接種疫苗是一種責任與使命，因為大家不知道哪天哪個醫院會再暴發群聚感染，所以先做好預防措施，這對以後的感染預防有很好的幫助，也是響應中央「超前部署」政策。

張姓女護理師指出，接種疫可保護自己與他人，她不擔心會有副作用，因為事前曾詢問專家，配合自己的專業知識與參考相關資訊，研判應是沒有問題，且22日已有其他縣市醫護人員率先接種，都沒有問題，讓人更放心。

(中時 )