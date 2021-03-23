凌威威回酒店操舊業2個月終於開工了，更透露一晚賺1萬2千元。(照片/游定剛 拍攝)

現年46歲的前「酒國名花」凌威威(舊藝名：凌葳威)，曾獲選中國小姐第6名，當年憑著外型亮麗、大膽敢言作風闖蕩演藝圈。近年轉行美術創作、教學。豈料，受疫情衝擊生意慘淡，萬元房租都繳不出來，甚至年前只剩12元不敢回家過年，獲得關聖帝君應許回酒店操舊業，凌上月受訪感嘆零生意上門。不過她今(23日)接受《中時新聞網》電訪，表示目前已開工，更透露一晚賺1萬2千元。

凌威威透露，粉絲來幫捧場開工，更給她一萬元小費。(照片/游定剛 拍攝)

凌威威表示，上週有粉絲加我好友、約吃飯，對方看到新聞後，主動提出想來店捧場幫我開張，當晚更是開酒消費1萬2千元，抽成1成拿到1200元，另再加小費1萬元，開工進帳1萬2千元。凌談及這位客人，與他同年次，從事金融業，打扮穿著很休閒，看不出來是有錢人，給錢卻很大方，對方更表示我是他的夢中情人，變胖了還是很漂亮。餐後男方技巧性以買東西為由，提領1萬元現金說要先放我這，其實是怕傷到我的自尊心，相當有紳士風度。

冥冥之中自有安排，凌威威憶起，關聖帝君應許回酒店上班，並要我不要急著找客人，維持自己一貫作風，祂會安排客人給我，現在突然都明白了。

(中時新聞網)