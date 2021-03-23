110年全國原住民族運動會經過4天激烈競爭，昨天於宜蘭縣羅東文化工場舉行閉幕典禮，在大會代理會長、教育部體育署林哲宏副署長見證下，本屆主辦城市宜蘭縣縣長林姿妙將大會會旗交給下一屆主辦城市台北市副市長蔡炳坤後，共同完成熄滅聖火儀式。

本屆全國原住民族運動會，來自全國21縣市選手表現亮眼，展現勇敢挑戰，爭取勝利的精神，讓賽會充滿力與美，也充分展現原住民族的堅韌、刻苦耐勞及運動家的精神。

體育署表示，經過3月19日至22日4天的比賽，參賽選手們無論輸贏，都把自己辛苦練習的成果展現在競賽場上，值得喝采，本屆運動會在宜蘭縣政府團隊的精心籌劃，這場兼具「體育與文化」、「傳統與現代」特色的原住民族運動嘉年華會，讓來自各地民眾大開眼界，一同感受充滿活力的原住民傳統文化，享受多元層面的豐富內涵；選手們也透過運動來廣結善緣，更加促進族群融合。

本屆賽會在下一屆賽會承辦單位台北市，以呈現主辦城市形象與特色為主題，及藉由2017年世界大學運動會主題曲的動感節奏，搭配舞蹈與特技的接旗表演後熄滅聖火，期盼112年全國原住民族運動會再次相見，讓大家全力「原」夢。

(中時 )