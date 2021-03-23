服務於台塑的工程師李先生表示，一樣是當工程師，在前公司每晚7點下班算正常，現在的公司表訂5點下班，大概5點半辦公室大概就沒人了，公司看的是工作績效，並不是做做樣子配合加班就比較認真。

以前每天為了接小孩下班就狂衝，偶爾還得看主管臉色，現在只要自己做好時間管理，天天都能準時下班接小孩，光是這一點，我就覺得自己待在幸福企業了！

不僅風氣人性化，公司也因為關係企業眾多，所以平時的禮品、禮券、員購選擇多，再加上公司營運穩定，我在台塑服務3年了，領到的年終都比前公司多出3~4成。

所以得知公司有參與1111人力銀行舉辦的「幸福企業票選」，心想一定要上線投票表示對公司的支持，能抽中1萬，只能說幸福之神眷顧我，太幸運了。

近年來，傳產業也都在尋求轉型，所以我才有機會進入台塑服務，如果也嚮往這樣的幸福職場，建議專業能力以外需要具備基本的語言基礎，英語檢定可以先考起來，哪天在人力銀行看到適合自己的職缺就能事半功倍。

(中時新聞網)