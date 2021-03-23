工業電腦廠勁豐(6577)董事會通過2020年財報，雖然疫情衝擊健身產品需求，使第四季營運降至近2年半低點，全年營收降至近4年低點，但受惠醫療產品貢獻增加，使全年本業獲利逆勢創高，稅後淨利2.03億元、仍創歷史次高，每股盈餘（EPS）5.31元。

勁豐董事會通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利5元，盈餘配發率達約94.16％。以今日收盤價68.7元計算，現金殖利率達約7.28％。公司將於6月11日召開股東常會，全面改選董事。

勁豐去年合併營收17.71億元、年減5.5％，為近4年低點，但毛利率29.11％、營益率15.02％雙創新高，本業獲利逆勢提升創高。不過，受業外虧損增加影響，稅後淨利2.03億元、年減1.73％，仍創歷史次高，每股盈餘5.31元、略低於前年5.4元。

以此推算，勁豐去年第四季合併營收4億元，季減18.24％、年減23.79％，為近2年半低點。毛利率29.25％、營益率14.21％，本業獲利遜於第三季及前年同期。稅後淨利0.36億元，季減達35.11％、年減達30.89％，每股盈餘0.96元，雙創近2年半低點。

觀察勁豐去年各產品營收貢獻，嵌入式控制系統6.41億元、年減達21.94％，占比自43.83％降至36.2％。醫療用觸控顯示器6.17億元、年增達10.63％，占比自29.87％躍升至34.84％。特殊應用顯示器3.52億元、微減0.73％，占比自18.96％升至19.92％。

法人指出，第四季過往為勁豐健身產品出貨旺季，惟去年入冬後全球新冠肺炎疫情再度爆發，美國健身客戶市場需求不佳，影響嵌入式控制系統動能，使營收表現明顯轉弱。加上新台幣匯率強升致使業外匯損增加，使獲利衰退幅度大於營收。

不過，疫情亦使客戶對勁豐的醫療產品需求增加，主要包括呼吸器、插管、生理監視器等3類產品，彌補嵌入式控制設備需求下滑缺口。由於醫療產品毛利率較高，帶動勁豐本業獲利逆勢成長創高，降低業外匯損增加干擾，使整體獲利僅小幅下滑、仍創歷史次高。

(時報資訊)