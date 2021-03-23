進入外商或本土企業，你會如何抉擇呢？多數人首先會思考是薪資待遇，事實上，如今不只外商，許多台商企業為爭取優秀人才，也提供相當優渥的薪資及福利，有意找工作的求職者，得眼明手快趁機而入。

在全台擁有超過250間分校的佳音英語，本著「愛與關懷」的創辦理念，不僅對孩子們的英語教育用心，對於每位照顧孩子的英語老師、安親老師與公司同仁一樣用心關懷，因為相信唯有好福利才能吸引優秀的師資，也才能給孩子更好的教育環境，一直以來，佳音不吝於給員工優於同業的工作環境。

為了激勵同仁留住優秀師資，佳音英語固定年年調薪，就連2020年也不受疫情影響，只要表現好，就能在薪資上獲得實質的肯定。除了薪資大方，更費心舉辦員工旅遊，來凝聚員工的向心力，除了全額免費的國內旅遊之外，更帶著員工從亞洲的日、韓、新馬一路玩到澳洲、土耳其，依年資不同，補助金額最高可以到1萬3000元。

目光轉向科技業，國內科技業龍頭華碩電腦提供年終三節、績效獎金、有薪事病假、進修補助、子女獎助學金之外，內部更設有美食街及運動休閒中心等設施，給予員工全方位的照顧，堪稱幸福企業代表。

華碩電腦人資經理Kimmy表示，ASUS在全球約有1萬4000名員工，是國內少數能夠提供國際市場舞台給員工的企業。為吸引優秀人才，除平均年薪14個月外，1年另有2次績效獎金發放，並採行優於勞基法的休假制度，1年提供30天有薪病假及14天有薪事假，福委會提供員工中/晚餐補助外，亦不定期舉行藝術季等活動，協助員工兼顧工作與生活。

台灣防疫有成，華碩徵才需求不減反增，除軟、韌、硬體工程師及AI等相關人才外，產品經理、設計師、銷售業務等亦持續招募中。此外，每年受到熱烈歡迎、錄取率僅3%的「Global Talent Program（GTP）」徵才專案也已正式開跑，預計招募50~60位各領域優秀人才，經過3個月以上專業訓練，培養國際管理人才。

(中時新聞網)