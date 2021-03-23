樂居網調查近年桃園各生活圈房價之最，中正藝文特區新屋房價達每坪39.3萬元各區最高，近一年房價漲幅則以A21環北重劃區漲幅達23％最高，而觀音工業區則房價連漲七年，成為房價漲勢最持久的生活圈。

樂居網調查顯示，目前桃園屋齡5年內新屋房價最高的十個生活圈中，共有八個生活圈房價站上每坪30萬大關，除了藝文特區逼近4字頭大關外，長庚生活圈、下南崁生活圈分別以每坪35.9萬、32.5萬元，居二、三名。

桃園市高房價前十名的生活圈分別位在桃園、龜山、中壢、蘆竹等四區的成熟商圈、或早期重劃開發的區段，不過桃園二大新興重劃區中路、經國也分別以每坪28萬、27.9萬元，分居第九、十名。

不過若就近一年房價漲幅來看，桃園共有九個生活圈房價年漲幅逾一成，其中，A21環北重劃區、富岡生活圈房價漲幅均逾二成。不過多數房價漲幅高的生活圈，並非高價精華地段，反而多位於市中心外圍，桃園明顯呈現蛋白區漲幅大於蛋黃區的情形。

就房價上漲持續性的角度來看，包括房價3字頭的藝文特區、下南崁生活圈、桃園高鐵生活圈，以及房價2字頭的埔頂重劃區、房價1字頭的八德擴大生活圈，房價均連續上漲五年，而房價1字頭的觀音工業區更連續上漲七年。

樂居網創辦人李奕農認為，基本面好、基期低，是桃園購屋置產的二大關鍵指標，一個區域房價持續上漲五年，不太容易因靠炒作帶動，反而有穩健的基本面在支撐房價，特別如觀音工業區房價連漲七年，是完全沒有受到前一段房市不景氣的影響，雖然位在蛋殼區較外圍的地方，主要是因為在工業區工作的人會直接在當地買房生活，有強力工作需求支撐，而且單價一直都不高。

(工商 )