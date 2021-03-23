雷艾美、黃仕傑、MAX楊盛堯、「八弟」蕭志瑋主持三立都會台行腳節目《上山下海過一夜》，近日完成10天9夜的「能高安東軍大縱走」特別企畫，23日舉行記者會。主持群加上工作人員共20多人攀登5座百岳，每人背著20公斤裝備、徒步50公里，還要克服寒冬強風與冰雪。雷艾美身為主持群唯一女生，不只要克服體能問題，還要面臨病危的媽媽正在安寧病房的煎熬。

雷艾美坦言，「我不知道能不能撐過，尤其不知道媽媽生死，真的非常煎熬」，回想當時，她忍不住情緒淚崩，幸好沒有造成遺憾，在山上她只要有訊號，就會想辦法打電話給媽媽，「有跟媽媽說我很想念她，後來幾天沒訊號，我有忍不住躺下來哭，不知道媽媽情況，真的很焦慮」。她透露媽媽在上個月過世，談到最遺憾的事情語帶哽咽，「下山後跟媽媽描述的水鹿群景象，她再也看不到了」。

阿傑（左起）、艾美、Max與水鹿群。（三立提供）

而蕭志瑋在第一天就出現頭痛、流鼻血等高山症狀，不只身體難受，心裡也備感壓力，但如果逞強上山只會拖累團隊，他最終決定第二天下山，可說是這趟行程中抱著最多遺憾的人，他因無緣親眼見到水鹿群，還在記者會換上鹿裝，當場扮起水鹿。

艾美（左起）、Max、阿傑開心同框。（三立提供）

連生態專家阿傑都覺得此趟路途艱難，他臉被紫外線曬到焦黑；身為主廚的Max負責三餐伙食，才第一天就萌生退意，一路上最困難的是找水源，有時連咖啡色的蟲蟲水都得喝，讓他一度心想：「我只是廚師，為什麼要在海拔3000公尺的地方煮飯？」但看到大家吃到他的餐點而微笑，覺得一切都值得。《上山下海過一夜》之能高安東軍大縱走特別企畫24日周三起，晚上10點於三立都會台連續5周播出。

(中時 )