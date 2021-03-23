39歲女星謝忻走過車吻風波，不僅感情出現穩定交往對象，演藝事業也有起色，展開人生新的一頁。近日，她在社群平台放送美照，卻被網友發現眼睛有點奇怪，對此謝忻回應了。

謝忻23日透過IG寫道：「咖啡是一種儀式。」隨文附上2張照片，畫面中，她放下一頭棕色中長髮，身穿純白的美胸內衣，露出事業線和北半球，下身則搭配黑色抽繩長褲，坐在室外的椅子上，一手拿著裝著咖啡的馬克杯，一手翻閱著書籍，看起來優雅又從容不迫。

不過，有網友發現她的臉部某處不太自然，忍不住留言發問：「怎麼覺得眼睛怪怪的？」謝忻解釋：「我拍照拍到脫窗」；還有網友認為照片被壓縮的過多，解析度太糟糕，謝忻無奈的表示：「趕快教我到底要怎麼樣解析度才不會低……我也被困擾很久」。

謝忻對外宣布有穩定交往的男友，本來是喜事一樁，但因為最近侯佩岑、林月雲在陸綜重提不倫往事，一起遭到外界放大檢視，酸謝忻跟林月雲根本一模一樣，都曾介入閨密的婚姻，根據《TVBS新聞網》報導，謝忻強調如果時間能倒流，自己絕對不會再犯一樣的錯，但很少人有重來的機會；至於是否認同「萬般皆是命」？謝忻回應不太相信被動接受命運安排這種事，人生多半靠自己的選擇，犯錯也是因為自己決定錯誤。

(中時新聞網)