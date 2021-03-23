由樹德科大校友總會名譽理事長劉柏楊經營的提克斯國際餐飲所屬品牌「The T Café」進駐樹科大，並號召師生每人每月30元的360愛心無死角小額募款弱勢助學計畫，捐款即贈12杯典藏美式咖啡。高雄市議員鄭孟洳等人到場響應。

鄭孟洳說，很高興能重回母校，劉柏楊是她的直屬學長，她也有加入此愛心助學計畫，希望藉此拋磚引玉，回饋社會。

樹德科大董事長朱元祥出席，他說，由校友進駐校園展店具有特殊的意義，不僅與學弟妹的情感交流更加緊密，對學弟妹也具啟發作用；同時校友能把學校場域作為舞台，也是學校的榮譽，祝福該店有營業利潤，才能長長久久。

校長陳清燿表示，當初邀請劉柏楊進入校園設點，只期待能以抛磚引玉推動校友每人20元的小額捐款助學，但劉柏楊以行動力策畫「The T Café」，推動每人每月30元的360愛心無死角小額募款弱勢助學計畫，讓該店成為愛心轉換站，把專業轉換成能量、把部份盈餘收入轉換為弱勢助學金。

提克斯國際餐飲是高雄知名精品外燴餐飲業，主要服務各大國際精品、精銳車廠及特色婚禮，不僅包辦WTA世界女子網球公開賽與Audi世界巡迴賽車等大型國際賽事餐飲，就連來高雄開唱的鄧紫棋及魔力紅也都指定其服務。

劉柏楊目前也在樹科大兼課，他與聯合校友總會理事長傅首僖、副理事長王思婷打造的「The T Café」，不以營利為目的，期待讓校友回娘家時有個溫暖據點，更要延續原址「橫山59」目標點亮樹德人的產品，推動弱勢助學募款、校園捐血等公益活動。

(中時 )