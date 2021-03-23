明新科大劉國偉校長(左1)參觀「半導體封裝測試工程師能力鑑定」試場，試場內設置包含打線機、黏晶機、切割機等與業界同等級的封裝檢定術科考照機台。（圖／明新科技大學提供）

2020年台灣半導體產業不畏疫情衝擊逆勢成長，總產值躍升全球第2，突破3兆新台幣，展望2021年，受惠於5G、人工智慧（AI）、資料中心等應用的普及，持續推升半導體產業發展。為回應半導體產業對高階人才的需求，立法院教育及文化委員會，22日初審通過「創新條例」草案，藉由鬆綁法規，讓國立大學和企業合作設立「國家重點領域研究學院」（研究學院），培養重點領域產業所需碩博士級人才。

位於新竹的明新科技大學，也搶先布局科技產業人才需求，加入半導體產業國家隊，將原來工學院之下與半導體相關系所加以整合，成立「半導體學院」，並於校內設立全國首座「半導體封裝測試工程師能力鑑定」試場。

明新科大張祖民董事長表示，明新科大周邊有新竹科學園區與新竹工業區，學校定位為「一流產業大學」，推動「智慧科技」與「智慧服務」，加強與區域產業之互動，培育學生成為企業最愛與選才育才的首選。

明新科大校長劉國偉則表示，半導體產業是台灣經濟的命脈，其中專業晶圓代工和封裝測試產值都是全球第一。在5G、車用電子、人工智慧來臨的世代，台灣可望憑藉半導體群聚的優勢，具有產業核心技術的競爭力。為了滿足業界的人力殷切需求，技職院校應該積極培訓產業所需的實務人才。

今年進一步將原本工學院裡半導體相關系所整合，包含電機工程系、電子工程系、化學工程與材料科技系、光電工程系，成立新的「半導體學院」。新任的半導體學院院長呂明峯為交大電子研究所博士，曾經在聯電、茂矽、台積電等公司服務過，具有豐富的學術與實務經驗，未來更將申設「半導體科技博士班」，為產業培育高階的科技人才。

明新科技大學也與1111TUN大學網合作，將明新科大各學院特色完整呈現，包括半導體學院更詳盡的系所願景與發展方向，以及服務產業學院、管理學院、人文與社技學院的介紹，從科系的錄取分數、入學攻略到畢業出路都會持續更新，提供給有意就讀明新科大的學子參考。

1111TUN大學網更詳實的介紹全台各大專校院系所的訊息，為準備進入大學的莘莘學子導航，更為即將面臨就業、升學等不同人生方向的學子，在人生的關鍵時刻，提供完整的資源。

(中時新聞網)