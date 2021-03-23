中捷於文心森林公園站，打造獨一無二的廁所感官新體驗，將音樂元素引進廁所設計「音樂梳妝台」，可彈奏樂聲。（陳世宗攝）

中捷文心森林公園站，打造男女生廁所為森林系主題，讓男性及女性乘客如廁，都能看得吸睛、用的放心、覺得貼心。（陳世宗攝）

台中捷運綠線25日起將試營運，站體內外設施有多處亮點，連廁所設計也翻轉刻板印象。中捷攜手台中在地品牌阿拉斯加於文心森林公園站打造森林系主題男女廁，23日開箱；首創將音樂元素引進廁所設計「音樂梳妝台」可彈奏樂聲，採用最友善男女廁間比例達1：5，落實性別友善兼顧美學與實用性。

市長盧秀燕說，台中捷運綠線將於明天起試營運，未來不只有交通運輸功能，也將成為民眾生活重要場域。中捷公司與企業合作在捷運建立友善舒適的公廁環境，以文心森林公園站為例，廁所符合內政部《建築技術規則》最高標準男女廁間比例1：5，避免女性上廁所大排長龍備感壓力。

市府為進一步讓使用者有愉快幸福的體驗，中捷打造森林系裝飾風格男女廁所，營造通風、乾爽的如廁環境，設置免接觸洗手台、置物檯、廁所使用標示燈、景觀設施等，甚至還有「音樂梳妝台」，可彈奏樂音並播放輕柔音樂，讓上廁所成為一種享受，實用又美觀。

「性別平等，從上廁所開始！」台中市性別平等委員會委員黃瑞汝指出，很高興中捷打造性別友善廁所，未來女性上廁所不用大排長龍，還可拍照打卡，感謝盧市長的用心，提供市民良好的服務品質。

中捷公司指出，文心森林公園站廁所的綠建築概念由外延伸入內，靈活運用植栽及原色色塊妝點，並結合阿拉斯加知名的風扇系列產品，加強廁所室內空氣循環與流動，同時首創將音樂元素引進廁所，讓古典樂穿梭其中；打破公廁髒臭亂的刻板印象，帶入更多屬於中捷的溫度與貼心想像。

中捷公司強調，台中捷運綠線18座車站，每站平均有10個以上女性廁間，服務廣大女性乘客；以文心森林公園站10間女廁間為例，平均1小時能服務400多位女性族群，相較於建築法修正前的男女廁間比例1：2，中捷可多服務4成女性族群。

(中時 )