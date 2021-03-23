爭取國民黨新竹市長黨內初選提名的市議員李國璋，日前發布競選識別系統後，23日公布最新選戰工具「新竹幸福一號」競選巴士正式出發，代表李國璋從網路社群線上爭取支持走到馬路向人群來宣傳，也代表新竹市持續邁向幸福與進步。

李國璋表示，這台競選巴士平時會繞行新竹市各個角落，也會扮演他的行動競選辦公室，讓他隨時可以在車上與競選幕僚、輔選幹部召開市長初選的行動選戰會議。

「新竹幸福一號」外型 是參考美國總統大選的巡迴競選巴士，除了有宣傳功能外，也是競選造勢活動的現場背景，在定點停車時也可以在車上與市民鄉親舉辦小型的見面會。

競選巴士採用全車包膜方式，並將日前公布的識別系統都一併呈現，車頂貼上「李國璋」三個大字，讓住在高樓層的市民也能看見，巴士兩側中文字分為「幸福託付，全力以赴」及「新竹交棒，幸福延伸」兩大訴求，並有英文競選口號「CHOOSE、BETTER、HSINCHU」。

李國璋強調這一次的市長初選，要給新竹市民一個全新的感受，他也要打一場優質的選戰，一如他向新竹市民所宣示的2040大新竹願景，競選巴士正式出發，他要為新竹市政開創新局。

「新竹幸福一號」競選巴士的大小規格跟遊覽車一模一樣，由於不涉及變造車體、改造內部、骨架、引擎、底盤的變更，李國璋競選辦公室在確認合法、安全後才讓車輛開始上路，即日起到6月底初選結束前，這台在新竹市首創且非常吸睛的競選巴士，會在新竹市區天天與市民朋友見面。

(中時 )