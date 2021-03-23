名軒（1442）今（23）日召開董事會，通過2020年合併財報，全年EPS為0.25元，董事會決議配發現金股利0.5元，並訂於6月17日召開股東會。

依名軒今天收盤價18.45元計，現金殖利率為2.7％。

名軒今天通過去年合併財報顯示，營收達22.31億元，營業毛利3.34億元，營業利益1.09億元，稅前淨利9,125萬元，本期淨利7,680萬元，歸屬於母公司業主淨利為7,680萬元，每股稅後盈餘為0.25元。

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聚陽去年EPS 9.35元 擬配息8元

(工商 )

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