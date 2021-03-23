名軒去年EPS 0.25元 配發現金股利0.5元 17:002021/03/23 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 名軒（1442）今（23）日召開董事會，通過2020年合併財報，全年EPS為0.25元，董事會決議配發現金股利0.5元，並訂於6月17日召開股東會。 依名軒今天收盤價18.45元計，現金殖利率為2.7％。 名軒今天通過去年合併財報顯示，營收達22.31億元，營業毛利3.34億元，營業利益1.09億元，稅前淨利9,125萬元，本期淨利7,680萬元，歸屬於母公司業主淨利為7,680萬元，每股稅後盈餘為0.25元。 中華車去年EPS達6.01元 擬超額配息7元 聚陽去年EPS 9.35元 擬配息8元 (工商 ) #名軒 #EPS #配發現金股利 #日召開董事會 #合併財報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華城去年EPS達1.75元 每股配發1.3元股息 11:202021/03/23 財經 六角2020年EPS 3.08元 擬配發3元現金股利 17:402021/03/23 財經 《百貨股》全家去年EPS9.54元 擬配息7.5元 09:092021/03/23 財經 《紡纖股》聚陽去年EPS9.35元 擬配息8元 08:352021/03/23 財經 股市短波－國揚去年EPS 7.58元 攀峰 04:102021/03/23 證券．權證 配息7.5元同創新高 全家 去年每股大賺9.54元 04:102021/03/23 財經要聞 大銀去年EPS為1.14元 每股合計配發0.4元現金股利及股票股利 11:122021/03/23 財經 業外挹注 達新去年大賺31.97元 04:102021/03/23 證券．權證 合庫金 今年擬配1.05元股利 04:102021/03/23 金融．稅務 巨路2020年EPS 6.96元 18:042021/03/23 財經 「娘家」保健品熱賣 晨暉去年獲利年增229％ 18:412021/03/23 財經 財經熱門新聞 台股豬羊變色！2大原因爆殺尾 散戶又被巴了 - 財經 美元暴跌35％還會實現？避險基金投降 高盛揭美股泡沫真相 - 財經 雙虎拚轉型 群創液晶窗問世 - 財經要聞 - 工商時報 車用晶片三雄停工 缺貨難解 - 全球財經 - 工商時報 首樁金金併過關 富邦金公布成功收購日盛金股份53.84％ - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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