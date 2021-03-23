新冠肺炎疫情爆發一年多，桃園國際機場旅客數量巨幅下降，機場產業發展協會常務理事詹成吉23日表示，今年1至2月旅客人數僅有去年同期2％，為振興產業照顧員工生計，協會聯合義美吉盛、免稅業者昇恆昌與采盟，年前重新改造第二航廈管制區外的南北側觀景台，精心規畫「桃機let me購食尚廣場」，將航空迷熱愛的觀景台周邊華麗變身為全新型態購物廣場，盼為機場吸引人潮創造業績。

桃市觀旅局專委陳俊良表示，為振興在地觀光特別加碼旅遊補助，並與旅行業者推出「魅力金三角一日遊」，不僅可體驗機場偽出國購買免稅商品，還能感受青埔等桃園特色景點，期掀國旅熱潮；桃園市旅遊商業同業公會理事長呂中豪表示，配合桃園金三角旅遊計畫推出飯店住房補助，期吸引更多民眾來桃園遊玩。

而年前就開幕的「昇恆昌好物市集」，位於桃園機場管制區外北側觀景台，分為3、5樓，近百坪空間吃喝玩購通通有，提供遊客不用出國也能享受機場購物樂趣，儘管受疫情影響桃機購物人潮仍不如以往，昇恆昌公共事務室經理曹惠鈞表示，為吸引在地觀光的旅客，昇恆昌配合桃市府旅遊優惠，規畫一系列活動搶客，4月清明連假起，接連舉辦親子樂高DIY、手做捏麵人、星座大師解析、旅遊達人分享講座等一系列活動。

且昇恆昌好物市集將自4月1日起，3樓與5樓推出「消費滿額現抵無上限」，上千件商品全部免稅優惠價，囊括精品熱門款包包、香水化妝品、3C產品、玩具公仔與昇恆昌獨家限定伴手禮商品等；精品單筆消費折扣後滿12,000元即享現金折抵1200元，香水化妝品、流行飾品與運動休閒類商品單筆消費折扣後滿6,000元現抵600元，桃園市民憑市民卡消費還可享購物95折、餐飲9折優惠。

(工商 )