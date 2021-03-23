美國金融市場對全球的影響力鮮明，美國聯準會的利率決策、美國十年期債券殖利率走升等，均帶給全球投資人諸多的疑慮，外銀財富管理的看法卻相當一致，認為聯準會維持極度寬鬆的貨幣政策，將繼續美股提供上行的動力，其領頭作用甚可以擴及全球股票，依然是外銀財管最看好的資產類別。

瑞銀（盧森堡）美國增長股票基金產品經理張婉珍指出，預期聯準會維持極度寬鬆的貨幣政策，將繼續美股提供上行的動力，單是美國內部，自3月13日 開始發放每位國民1,400美元現金，調查顯示散戶投資者紓困金的37％將直接投入股市，亦即估計約有1,700億美元的資金活水投入資本市場。加上美國的疫情明顯獲得改善，各州開始解除防疫限制措施，預期美國經濟成長動能將再度轉強，有利美股多方，特別是有利於週期性產業等類股。

張婉珍亦分析，不僅美國繼續維持寬鬆貨幣政策，各國政府在新冠疫情重創全球經濟之後，全都加大政策的支持力度，並為金融市場注入充沛的流動性，在當前持續低利率的環境裡，投資人繼續尋求收益率的需求仍高，許多環境與條件均有利股市的表現。

法國巴黎銀行財富管理認為，近期股市震盪明顯像極了「微型恐慌」，但並不代表任何央行會著手縮減購債規模，像美股波動應視為修正，有跡象表明市場仍存在自滿情緒，成長股（科技股及醫療保健產業）估值偏緊，短期需謹慎。反觀，週期股和金融股與不斷上升的美國十年期債券殖利率呈現正相關性，本周來兩者同步下跌。

渣打銀行財富管理指出，債券殖利率上升可能導致通膨及因此可能早於預期收緊貨幣政策的憂慮。但是，最終企業盈餘似乎受惠於成長復甦，因為貨幣政策支持投資和消費，同時財政刺激可進一步提振需求。受全球周期性復甦推動，全球股票依然是團隊最看好的資產類別，目前的環境有利於日本等周期性市場，還可能令其他看好的市場受惠，如亞洲（不含日本）和美國。

對於股票長期標的的選擇，法國巴黎銀行財富管理建議，以智慧科技應用為重要考量，如5G和人工智慧，相關技術將刺激半導體、基礎建設、記憶體及網路安全的需求，藉助顛覆性科技實現大數據處理及消費者分析，「這是全球性的股票主題，是核心長期持倉的大趨勢」，應作為投資配置的主導地位，目前處於起步階段，仍需幾年才能達到一定成熟度。不久的將來，銷售和盈利增長率將非常可觀，但需注意這類股票波動性高的特有風險。

(工商 )